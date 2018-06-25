Португалия не смогла обыграть Иран на ЧМ-2018

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Сборная Португалии не смогла обыграла Иран в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России. Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч забил вингер турецкого «Бешикташа» Рикарду Куарежма на 45-й минуте игры. Однако на 93-й минуте встречи Карим Ансарифард с пенальти сравнял счет.

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На 53-й минуте нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не смог реализовать удар с 11-метровой отметки.

Таким образом, Португалия вышла из группы со второго места и сыграет с Уругваем в 1/8 финала мундиаля.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Ранее были объявлены стартовые составы Португалии и Ирана на ЧМ-2018.

Чемпионат мира — 2018. Группа В. 3-й тур

Португалия — Иран — 1:1

Голы: 1:0 — Куарежма, 45; 1:1 — Ансарифард (пенальти), 90+3.