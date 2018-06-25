Нигматуллин прокомментировал поведение Диего Косты в матче с Ираном
Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал поведение Диего Косты в матче группового этапа чемпионата мира по футболу против Ирана, передает НСН.
«На футбольном поле бывает много всего всякого разного. Ради победы многие футболисты применяют неспортивные приемы, в том числе, провокации. Именно провокацией я это и назову: пытаться вывести из себя соперника, который, глядишь, и красную карточку получит и будет удален. Судье сложно поймать такой момент. Если судья сам услышит, то может применить какие-то меры наказания», — заявил эксперт.
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По словам защитника сборной Ирана Мортезы Пуралиганджи, во время игры в Казани Коста оскорблял членов его семьи.