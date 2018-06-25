Саудовская Аравия вырвала победу у Египта на ЧМ-2018

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Сборная Саудовской Аравии вырвала победу у Египта в концовке матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

На 22-й минуте встречи счет открыл египетский нападающий английского «Ливерпуля» Мохамед Салах, однако в самом конце первого тайма был назначен пенальти, который реализовал саудовский полузащитник Сальман Аль-Фаридж. Победный мяч на 95-й минуте матча забил хавбек национальной команды Саудовской Аравии Салем Аль-Доссари.

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Таким образом, саудовцы заняли третье место в группе А.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что самый возрастной игрок в истории ЧМ выйдет в стартовом составе Египта.