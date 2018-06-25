Роналду попросил иранских фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/569/11813569/RTX6A5GY-pic905-895x505-97409.jpg">

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к иранским болельщикам с просьбой не шуметь под окнами отеля, сообщает ТАСС.

По информации O Globo, Роналду с помощью жестов попросил болельщиков сборной Ирана, собравшихся возле отеля португальской команды в Саранске, быть потише, чтобы дать ему выспаться.

Реклама

Встреча между сборными Ирана и Португалии за выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 состоится 25 июня.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта приедет в Саранск поболеть за сборную в матче чемпионата мира — 2018.