Роналду попросил иранских фанатов не шуметь у отеля перед матчем ЧМ
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к иранским болельщикам с просьбой не шуметь под окнами отеля, сообщает ТАСС.
По информации O Globo, Роналду с помощью жестов попросил болельщиков сборной Ирана, собравшихся возле отеля португальской команды в Саранске, быть потише, чтобы дать ему выспаться.
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Встреча между сборными Ирана и Португалии за выход в плей-офф чемпионата мира — 2018 состоится 25 июня.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Португалии Антониу Кошта приедет в Саранск поболеть за сборную в матче чемпионата мира — 2018.
Ronaldo foi à janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz ��— B24 ���� (@B24PT) 24 июня 2018 г.
�� @RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3