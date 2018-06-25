Легендарный вратарь сборной Швейцарии заявил о том, что гордится Черчесовым

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Бывший вратарь сборной Швейцарии Паскаль Цубербюлер поделился мнением о работе главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Слова экс-голкипера передает газета «Известия».

«Знаю про давление, которое оказывалось на Черчесова, я все время следил за ним и сейчас рад за него.

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Всегда сложно справиться и хорошо подготовиться, когда команда изначально уже отобрана на чемпионат как его хозяйка. Но последние игры сборной дали ответ на всю критику Черчесова. Он доказал, что у него есть характер. Я рад и горжусь им», — сказал Цубербюлер.

Ранее Цубербюлер поделился мнением об игре команды России на домашнем чемпионате мира 2018 года.