Роберто Карлос пожелал успехов форварду сборной России Смолову

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Чемпион мира 2002 года бразилец Роберто Карлос пожелал успехов нападающему сборной России Федору Смолову.

«Федор — мой друг, он отличный игрок, настоящий бриллиант. Он хороший парень, я желаю ему успехов. Думаю, у него еще будет шанс проявить себя на чемпионате. Также считаю, что у него есть возможность продолжить свою карьеру в Европе», — цитирует Роберто Карлоса газета «Известия».

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В заключительном туре группового этапа чемпионата мира сборная России сыграет с командой Уругвая. Встреча пройдет в Самаре 25 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 17.00 мск.

После двух туров в группе A у команд России и Уругвая равенство по количеству очков, однако хозяева мирового первенства опережают южноамериканцев по дополнительным показателям. Победитель предстоящего матча займет первое место в квартете и сыграет в 1/8 финала со второй командой группы B, в которой выступают команды Испании, Португалии, Марокко и Ирана.