Форвард сборной Аргентины не сыграет против Нигерии из-за слов о тренере

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Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро не выйдет на поле в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2018 года против команды Нигерии из-за реакции на критику главного тренера Хорхе Сампаоли, сообщает «Советский спорт».

«Агуэро не сыграет в решающем матче с Нигерией. Сампаоли таким образом накажет его за сказанное ранее, а публично выставит это решение, ссылаясь на спортивные причины», — написал в твиттере журналист La Sexta Хосе Альварес Хайа.

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Встреча между сборными Нигерии и Аргентины пройдет 26 июня в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет тестовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров лидирует в группе D сборная Хорватии (6 очков), обеспечившая себе выход в 1/8 финала. Второе место занимает команда Нигерии (3). У Аргентины и Исландии равное количество очков (1).

Ранее Агуэро прокомментировал слова Сампаоли о том, что в поражении команды от сборной Хорватии (0:3) виноваты некоторые аргентинские игроки. Также специалист упрекнул футболистов в недостаточной самоотдаче.