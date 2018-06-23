Ракитич опубликовал фото из Ленинградской области со своей матрешкой
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич опубликовал фотографию с матрешкой со своим изображением, сообщает «Советский спорт».
Футболист подписал фото хэштэгом #бабушка и разместил его в своем инстаграме.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.
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Ранее Ракитич в интервью «Газете.Ru» прокомментировал разгромную победу команды над аргентинцами в матче группового этапа чемпионата мира.