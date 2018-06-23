Американец подарил россиянину инвалидное кресло за $10 тысяч в фан-зоне ЧМ-2018

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Американец Эйбл Вера подарил россиянину инвалидное кресло за $10 тыс. в фан-зоне Москвы перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает «Дождь».

«Он был так счастлив, когда пересел в новое кресло. Его улыбка, то, как он сидел, как ехал, трогал и смотрел на него — как ребенок. Вспоминаю — и сразу мурашки», — сказал Вера.

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Американец является создателем фонда помощи инвалидам.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

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