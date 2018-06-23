Игроки сборной Испании получат награды за спасение птицы во время ЧМ-2018

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Футболисты сборной Испании Жерар Пике и Иско получат награды за спасение птицы во время чемпионата мира по футболу в России, сообщает Daily Mail.

Во время первого тайма матча Испания – Марокко произошла трогательная сцена. Маленькая птица оказалась на газоне в середине поля, но ее заметили Пике и Иско. Они подняли птицу с газона и выпустили.

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Сообщается, что футболисты получат награды от организации, ведущей борьбу за права животных под названием «Люди за этичное обращение с животными» (PETA).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию главных событий десятого игрового дня чемпионата мира.

Ранее игрок сборной Испании Серхио Рамос посетил необычную выставку в Санкт-Петербурге.