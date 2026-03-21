Иран может разрешить проход судов одной страны через Ормузский пролив

Аракчи: Тегеран готов разрешить проход японских судов через Ормузский пролив
Иран готов разрешить судам, связанным с Японией, проходить через Ормузский пролив после соответствующих консультаций с Токио. Об этом в интервью агентству Kyodo заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи.

По его словам, иранская сторона «не перекрывала» пролив.

«Он открыт», — сказал дипломат.

Как пишет агентство, не приводя цитату, Арагчи сообщил, что Тегеран уже начал консультации с Токио о проходе связанных с Японией судов через пролив.

До этого правительство Японии приняло решение начать высвобождение накопленных запасов нефти на 80 млн баррелей, чтобы смягчить глобальные потрясения, вызванные войной на Ближнем Востоке. Эта страна получает около 90% нефтяных поставок через Ормузский пролив.

Тегеран в связи с атаками со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из основных нефтяных маршрутов в мире. Исламская Республика распространила запрет на проход на все суда, включая коммерческие корабли и танкеры. На этом фоне трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Ситуация привела к резкому росту цен на нефть. Президент РФ Владимир Путин спрогнозировал, что добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Новость дополняется.

 
