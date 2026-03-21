Россиянам напомнили об особенностях вручения повесток весеннего призыва

Юрист Печников: вручение повесток больше не сводится только к личной подписи
Весенний призыв в 2026 году проходит уже по обновленным правилам: вручение повесток больше не сводится только к личной подписи в военкомате или на работе. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

По действующему закону повестки направляют в письменной форме, дублируют в электронной и размещают в Реестре повесток, объяснил эксперт. Для проверки электронной повестки работает вход через подтвержденную учетную запись Госуслуг.

По словам Печникова, главное изменение связано именно с электронной версией. Сейчас доказательством вручения может быть не только бумажная повестка под роспись. Закон предусматривает несколько способов: личное вручение, отправку заказным письмом с уведомлением, размещение в личном кабинете на информационном ресурсе, а если ни один из этих способов не сработал, повестка все равно считается врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток.

«Отказ от получения при личном вручении или по почте тоже не снимает обязанностей, в этом случае повестку считают врученной в день отказа», — предупредил юрист.

Печников обратил внимание и на еще одно важное изменение 2026 года. Сам призыв теперь организован в течение всего календарного года, и медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии могут проходить круглый год. При этом отправка к месту службы, как и раньше, идет в основные периоды — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, если речь не идет об установленных законом исключениях.

Поэтому, отметил эксперт, внимательнее стоит отнестись и к временной негодности по здоровью. По закону категория «Г» означает, что человек временно не годен к военной службе, а категория «Д» — что он не годен к службе. Если ранее призывнику дали именно временную категорию, то при повторном вызове на медкомиссию в течение года решение могут пересмотреть после лечения или изменения состояния здоровья.

Напоследок Печников напомнил, что телефонный звонок сам по себе не заменяет официальное вручение повестки. В законе перечислены конкретные способы, которыми повестка считается доставленной. Игнорировать их рискованно, поскольку неявка без уважительных причин влечет ответственность. Кроме того, с 2026 года дата явки по повестке, размещенной в реестре, не должна превышать 30 дней с момента публикации, заключил эксперт.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!