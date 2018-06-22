Аргентинский фанат оставил предсмертную записку и исчез после матча с хорватами
Болельщик сборной Аргентины Дину Алекс пропал без вести после поражения команды от Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации Manorama Online, перед своим исчезновением Алекс оставил предсмертную записку со словами о том, что он не сможет жить после провала команды.
Ранее болельщики сборной Аргентины избили фаната команды Хорватии во время матча чемпионата мира 2018 года.