Чемпион мира назвал игру сборной Аргентины позорным зрелищем

<img src="//img.gazeta.ru/files3/809/11810809/upload-RTX6AFVJ-pic905-895x505-52715.jpg">

Чемпион мира — 1978 в составе сборной Аргентины Марио Кемпес раскритиковал игру национальной команды против Хорватии в матче чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».

Подопечные Хорхе Сампаоли потерпели разгромное поражение от хорватов со счетом 0:3 и существенно понизили свои шансы на выход в плей-офф турнира.

Реклама

«Это было позорное зрелище. Прощание с чемпионатом мира все ближе. Ужасно! В матче мы ожидали увидеть реакцию на ничейный результат в первом туре, но получили большой сюрприз: эта игра оказалась еще хуже», — написал Кемпес в своем аккаунте в твиттере.

Заключительный матч группового этапа мундиаля аргентинцы проведут против команды Нигерии. Игра состоится 26 июня.

Ранее тренер «Атлетико» раскритиковал сборную Аргентины за поражение в матче ЧМ-2018.