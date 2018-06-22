Наставник сборной Сербии поблагодарил русских фанатов
Главный тренер сборной Сербии по футболу Младен Крстаич поблагодарил российский болельщиков за поддержку его команды на чемпионате мира — 2018, передает Sports.ru.
«Благодарен России за гостеприимство. Команда чувствует себя хорошо благодаря фанатам. Ждем поддержки и в матче с швейцарцами. Русские — наши братья. Важно, что они нас поддерживают», — сказал специалист.
Реклама
Матч второго тура чемпионата мира — 2018 между командами Сербии и Швейцарии пройдет 22 июня в Калининграде. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в сборной Сербии болеют за Россию.