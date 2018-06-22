Наставник сборной Сербии поблагодарил русских фанатов

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Главный тренер сборной Сербии по футболу Младен Крстаич поблагодарил российский болельщиков за поддержку его команды на чемпионате мира — 2018, передает Sports.ru.

«Благодарен России за гостеприимство. Команда чувствует себя хорошо благодаря фанатам. Ждем поддержки и в матче с швейцарцами. Русские — наши братья. Важно, что они нас поддерживают», — сказал специалист.

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Матч второго тура чемпионата мира — 2018 между командами Сербии и Швейцарии пройдет 22 июня в Калининграде. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в сборной Сербии болеют за Россию.