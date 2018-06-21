Мигранты пытались уехать в Европу по Fan ID
Государственный пограничный комитет Белоруссии пресекает попытки мигрантов под видом футбольных болельщиков нелегально выехать через республику в страны Евросоюза (ЕС), сообщает «РИА Новости».
«К сожалению, это не только спорт, но и одно из условий легализации, дальнейшего следования в страны ЕС. Буквально сегодня ночью были задержаны четыре гражданина Марокко, вчера – опять Марокко, позавчера – Марокко. До этого на польском направлении — граждане Пакистана. И все «большие любители футбола», — сказал заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Белоруссии Алексей Сытенков.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что пешеходная зона на Ильинке будет расширена до конца ЧМ-2018.