Испанская журналистка обвинила россиянина в домогательствах

Журналистка из Испании Джульетта Теран обвинил поцеловавшего ее россиянина в домогательствах, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время одного из прямых включений Теран из России, где она освещает чемпионат мира — 2018. В начале репортажа к журналистке подходит мужчина, целует ее в щеку со словами «Россия — чемпион!» и убегает.

Видео в своем аккаунте в твиттере опубликовал канал Deutsche Welle, который представляет журналистка. Отмечается, что руководство телекомпании поддержала репортера в обвинениях против россиянина.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es