Испанская журналистка обвинила россиянина в домогательствах

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Журналистка из Испании Джульетта Теран обвинил поцеловавшего ее россиянина в домогательствах, сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время одного из прямых включений Теран из России, где она освещает чемпионат мира — 2018. В начале репортажа к журналистке подходит мужчина, целует ее в щеку со словами «Россия — чемпион!» и убегает.

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Видео в своем аккаунте в твиттере опубликовал канал Deutsche Welle, который представляет журналистка. Отмечается, что руководство телекомпании поддержала репортера в обвинениях против россиянина.

Ранее сообщалось, что бразильских фанатов накажут за пошлую шутку над россиянкой.