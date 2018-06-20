Пушков отметил возможность победы над сборными Португалии и Испании на ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/57/11728057/RIAN_2578476.HR-pic905-895x505-72830.jpg">

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал игру сборных Испании и Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Судя по сегодняшним играм, победить можно и испанцев, и португальцев.

Реклама

Ничего невозможного здесь нет. Вопрос настроя на игру и воли к победе», — написал Пушков в своем твиттере.

Ранее сборная Испании одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.