Пушков отметил возможность победы над сборными Португалии и Испании на ЧМ-2018
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал игру сборных Испании и Португалии во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Судя по сегодняшним играм, победить можно и испанцев, и португальцев.
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Ничего невозможного здесь нет. Вопрос настроя на игру и воли к победе», — написал Пушков в своем твиттере.
Ранее сборная Испании одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018.