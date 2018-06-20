Сборная Испании обыграла команду Ирана на чемпионате мира — 2018

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Сборная Испании одержала победу над командой Ирана со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

Единственный мяч в матче удалось забить нападающему испанцев Диего Косте, который отличился на 54-й минуте.

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Чемпионат мира — 2018. Группа B. 2-й тур

Испания — Иран — 1:0

Голы: 1:0 — Коста, 54;

Ранее сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира — 2018 в России.