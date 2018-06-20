Экс-игрок «Динамо»: Дзюба заставил египетского защитника забить в свои ворота
Экс-форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал победу сборной России над командой Египта в матче чемпионата мира — 2018.
«Опасения и чувство напряжения были. В первом тайме присутствовало волнение за наших ребят. Была нервная игра, соперники играли друг от друга, акцентируя внимание на ошибках», — сказал эксперт.
Кирьяков также отметил игру нападающего Артема Дзюбы.
«Дзюба часто навязывал верховую борьбу и выигрывал ее, цеплялся за мяч. Он провел очень сильный матч, поучаствовал во всех трех голах сборной России.
В эпизоде с первым голом он буквально напугал египетского защитника, заставив его срезать мяч в собственные ворота после удара Романа Зобнина», — отметил он.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Жозе Коусейру поделился впечатлениями от игры сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу — 2018.