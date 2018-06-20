После матча сборной России со стадиона в Петербурге вывезли 33 грузовика мусора
После матча чемпионата мира — 2018 между сборными России и Египта, который прошел в Санкт-Петербурге, со стадиона вывезли 33 грузовика мусора. Об этом сообщает «Фонтанка».
«Машины МПБО-2 сделали два круга. Из 164 контейнеров было собрано около 330 кубометров мусора»,— заявили в комитете по благоустройству.
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Отмечается, что порядок на стадионе наводили 135 дворников.
Ранее национальная команда России одержала победу над сборной Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года.