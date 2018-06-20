Роналду обошел Черышева в списке бомбардиров чемпионата мира — 2018
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду открыл счет в матче второго тура чемпионата мира — 2018 против команды Марокко, сообщает «Советский спорт».
33-летний форвард отличился на 4-й минуте встречи. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.
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Этот гол стал для пятикратного обладателя «Золотого мяча» уже четвертым на мундиале. По этому показателю он обогнал россиянина Дениса Черышева, в активе которого три забитых мяча.
В матче первого тура чемпионата мира — 2018 Португалия сыграла вничью с Испанией. Роналду оформил хет-трик.
Ранее сообщалось, что Роналду оформил 51-й хет-трик за карьеру.