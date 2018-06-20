Гол Дзюбы в ворота сборной Египта признан лучшим моментом шестого дня ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/831/11806831/1138001200-pic905-895x505-19951.jpg">

Гол нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота команды Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года признан лучшим моментом шестого дня турнира, сообщает «Советский спорт».

Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Реклама

Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Денис Черышев, признанный лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта, пропустил послематчевую пресс-конференцию из-за процедуры допинг-контроля.