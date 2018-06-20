Гол Дзюбы в ворота сборной Египта признан лучшим моментом шестого дня ЧМ-2018
Гол нападающего сборной России Артема Дзюбы в ворота команды Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года признан лучшим моментом шестого дня турнира, сообщает «Советский спорт».
Сборная России одержала победу над командой Египта со счетом 3:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России лидирует в группе A, набрав шесть очков. Идущая на втором месте команда Уругвая (3) 20 июня сыграет с Саудовской Аравией.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России Денис Черышев, признанный лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Египта, пропустил послематчевую пресс-конференцию из-за процедуры допинг-контроля.
������— Чемпионат мира FIFA 2018������ (@fifaworldcup_ru) 19 июня 2018 г.
Тот самый момент, когда Артем Дзюба забил третий гол @TeamRussia в ворота Египта
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��Где смотреть �� https://t.co/olRhucNKtT pic.twitter.com/ZWm7yr4qnd