На чемпионате мира показали первую красную карточку

Красная карточка футболиста сборной Колумбии Карлоса Санчеса в матче с командой Японии стала первой на чемпионате мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

Игрок был удален с поля за умышленную игру рукой в своей штрафной площади.

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Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Японии и Колумбии проходит в Саранске. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию главных событий шестого дня чемпионата мира.