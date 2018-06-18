В Совфеде прокомментировали попытки Украины заработать на ЧМ-2018
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал попытки Украины заработать на чемпионате мира по футболу в России, передает НСН.
«Очередная глупая ошибка украинских властей. Сначала попытка бойкотировать, затем — попытка призвать к такому же бойкоту остальные страны. Известно, что ничего у них не вышло. Ни одна из стран мира к украинскому призыву не прислушалась», — заявил Косачев.
По его мнению, украинская власть пытается таким образом поднять свой рейтинг.
«Украинские власти внимательно следят за своими рейтингами в преддверии приближающихся президентских и парламентских выборов, отсюда – маневрирование, попытки сгладить последствия этой глупейшей политической ошибки», — добавил сенатор.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что матч Бельгия — Панама посетило более 43 тысяч зрителей.