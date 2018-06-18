Шведские фанаты не смогли попасть на первый матч сборной на ЧМ-2018

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Шведские фанаты не смогли попасть на первый матч сборной на чемпионате мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».

По информации The Local, более 150 болельщиков не смогло попасть на стадион в Нижнем Новгороде, так как авиаперевозчик не смог обеспечить рейс нужным количеством персонала. Другого самолета пассажирам не предложили.

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Как написал один из болельщиков: «Народ в слезах. Мы очень разочарованы, ведь нам пришлось заплатить 15 тыс. крон за эту поездку — туда и обратно за день».

Цена билетов за перелет варьировалась от 567 до 1700 долларов.

Ранее устроившие конфликт в поезде британские фанаты были пьяны.