Выдра из сочинского зоопарка предсказала результат матча Россия — Египет

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Выдра-оракул Гарри из сочинского зоопарка предсказала победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

Встреча между командами пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В матче первого тура российские футболисты одержали разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0, а команда Египта уступила Уругваю — 0:1.

Ранее сообщалось, что сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта.