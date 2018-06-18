Выдра из сочинского зоопарка предсказала результат матча Россия — Египет
Выдра-оракул Гарри из сочинского зоопарка предсказала победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».
Встреча между командами пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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В матче первого тура российские футболисты одержали разгромную победу над сборной Саудовской Аравии со счетом 5:0, а команда Египта уступила Уругваю — 0:1.
Ранее сообщалось, что сборная России вылетела в Санкт-Петербург на матч группового этапа чемпионата мира по футболу против Египта.