На Украине раскритиковали военного, болеющего за Россию на ЧМ-2018

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Украинская организация «Союз воинов АТО Волыни» раскритиковала военнослужащего Сергея Голоскокова, принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе за поддержку сборной России на чемпионате мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Если Сергей запутался, тогда у него остается мало времени, чтобы определиться: или Украина, в которой он живет, работает, которую защищает, или «Россия, вокзал, чемодан», — говорится в сообщении организации в фейсбуке.

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Также организация обратилась к Союзу безопасности Украины (СБУ) с просьбой наблюдать за Голоскоковым, который также является президентом ассоциации мини-футбола Волыни.

Ранее швейцарские болельщики случайно попали в зону боевых действий в Донбассе.