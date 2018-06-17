Жирков вернулся к тренировкам в общей группе сборной России

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Полузащитник сборной России Юрий Жирков вернулся к тренировкам в общей группе перед матчем с командой Египта, сообщает ТАСС.

Жирков тренировался по индивидуальной программе из-за ушиба голени в матче против Саудовской Аравии.

Полузащитник Алан Дзагоев продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра, полученной в первом матче мирового первенства.

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Следующую встречу в рамках группового этапа чемпионата мира — 2018 подопечные Станислава Черчесова проведут 19 июня против сборной Египта. Матч пройдет на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что Дзагоев не примет участия в матче чемпионата мира — 2018 с командой Египта из-за травмы.