Касильяс назвал везением хет-трик Роналду в матче с Испанией на ЧМ-2018

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Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал ничью сборных Испании и Португалии в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«У Роналду мощный удар. Второй момент был очень быстрым, поэтому мяч мог изменить траекторию. Но с третьим голом Роналду повезло. Он был просто потрясающим. В такой ситуации голкипер практически бессилен», — заявил Касильяс.

Ранее форвард сборной Испании Диего Коста признался в желании стать таким, как Криштиану Роналду.