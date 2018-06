Объявлен лучший момент дня на чемпионате мира

Забитый мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона во встрече первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Аргентины признан лучшим моментом дня, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что встреча между сборными Исландии и Аргентины, которая прошла в Москве на стадионе «Спартак», завершился со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После первого тура в группе D лидирует сборная Хорватии (3 очка). Второе и третье места в группе занимают команды Аргентины и Исландии (1). На последнем месте располагается сборная Нигерии (0).

Moment of the Day



When @A_Finnbogason drew #ISL level against #ARG on their #WorldCup debut ️⚽️



Highlights https://t.co/LOdKDXkdnV

TV listings https://t.co/xliHcye6wm pic.twitter.com/gZYLeARIQX