Объявлены стартовые составы сборных Нигерии и Хорватии на ЧМ-2018

Объявлены стартовые составы сборных Нигерии и Хорватии на матч группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Хорватия: Даниэль Субашич, Шиме Врсалько, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Стринич, Иван Ракитич, Лука Модрич, Иван Перишич, Анте Ребич, Андрей Крамарич, Марио Манджукич.

Нигерия: Фрэнсис Узохо, Леон Балогун, Виллиам Трост-Эконг, Абдуллаи Шеку, Брайн Идову, Онинье Ндиди, Джон Оби Микел, Виктор Мозес, Алекс Айуоби, Одженекаро Этебо, Одион Игало.

«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.

Ранее швейцарские болельщики попали в Донбасс вместо ЧМ-2018.

Here we go - Match 4! #CRONGA pic.twitter.com/UokPd4IbtX