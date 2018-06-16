Во время матча ЧМ-2018 в Саранске на стадионе появился неприятный запах

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В начале первого тайма матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Перу и Данией на стадионе в Саранске появился неприятный запах.

По словам корреспондентов «Газеты.Ru», на трибунах чувствовался устойчивый запах канализации. Сотрудники стадиона не смогли предоставить какую-либо информацию по этому поводу.

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Отметим, что запах появился после того, как болельщики сборной Перу начали прыгать на трибунах.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Австралии не согласен с решением арбитра после видеоповтора.