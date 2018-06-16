Президент Швейцарии приехал в Ростов-на-Дону на ЧМ-2018

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Президент Швейцарии Ален Берсе приехал в Ростов-на-Дону на матч чемпионата мира по футболу против Бразилии, сообщает ТАСС.

«Мы очень многого ждем от нашей команды завтра. Для меня очень большая честь, я рад присутствовать на этом матче. Мне приятно находиться здесь в качестве президента конфедерации и, конечно, для поддержки команды», — заявил Берсе.

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Президент Швейцарии посетил тренировку национальной команды за день до первого матча на турнире против сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что Мохамед Салах сыграет против России на ЧМ-2018.