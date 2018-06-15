Второй матч чемпионата мира по футболу проходит при полупустых трибунах
Второй матч чемпионата мира по футболу в России проходит при полупустых трибунах, сообщает Sport24.
Матч группового этапа между Уругваем и Египтом стартовал при большом количестве пустых мест на стадионе. В основном заняты места третьей и четвертой категорий. Стадион в Екатеринбурге вмещает 35 тыс. человек.
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Сборные Египта и Уругвая являются соперниками национальной команды России по группе.
Ранее британский журналист назвал чемпионат мира в России «безвкусным цирком».
А ведь говорили, что дорогие билеты… Стадион в Екатеринбурге визуально не заполнен даже на 50%. А там Суарес и ко pic.twitter.com/VjxVfM7c4C— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 15 июня 2018 г.