Второй матч чемпионата мира по футболу проходит при полупустых трибунах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/755/11801755/RIAN_5532731.HR-pic905-895x505-21203.jpg">

Второй матч чемпионата мира по футболу в России проходит при полупустых трибунах, сообщает Sport24.

Матч группового этапа между Уругваем и Египтом стартовал при большом количестве пустых мест на стадионе. В основном заняты места третьей и четвертой категорий. Стадион в Екатеринбурге вмещает 35 тыс. человек.

Реклама

Сборные Египта и Уругвая являются соперниками национальной команды России по группе.

Ранее британский журналист назвал чемпионат мира в России «безвкусным цирком».