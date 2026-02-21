ВСУ атаковали промышленные площадки в Самарской области

Федорищев: ВСУ ударили по двум промышленным площадкам в Самарской области

Украинская армия атаковала две промышленные площадки в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — написал губернатор, отметив, что в результате атаки никто не пострадал.

На местах работают оперативные службы. В регионе действует запрет на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения, добавил Федорищев.

В 5:37 мск в аэропорту Самары были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу. Целью атаки стала критическая инфраструктура региона.

Кроме того, был атакован один из объектов в Удмуртии, есть пострадавшие.

Ранее упавший БПЛА повредил пассажирский автобус в Краснодаре.