ВСУ атаковали промышленные площадки в Самарской области

Украинская армия атаковала две промышленные площадки в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — написал губернатор, отметив, что в результате атаки никто не пострадал.
На местах работают оперативные службы. В регионе действует запрет на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения, добавил Федорищев.
В 5:37 мск в аэропорту Самары были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.
Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу. Целью атаки стала критическая инфраструктура региона.
Кроме того, был атакован один из объектов в Удмуртии, есть пострадавшие.
Ранее упавший БПЛА повредил пассажирский автобус в Краснодаре.