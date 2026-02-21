Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

ВСУ атаковали промышленные площадки в Самарской области

Федорищев: ВСУ ударили по двум промышленным площадкам в Самарской области
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Украинская армия атаковала две промышленные площадки в Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью враг нанес удар по двум промышленным площадкам на территории региона», — написал губернатор, отметив, что в результате атаки никто не пострадал.

На местах работают оперативные службы. В регионе действует запрет на съемку и публикацию фото, видео БПЛА и последствий их применения, добавил Федорищев.

В 5:37 мск в аэропорту Самары были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород, Белгородский и Шебекинский округа дважды подверглись ракетному обстрелу. Целью атаки стала критическая инфраструктура региона.

Кроме того, был атакован один из объектов в Удмуртии, есть пострадавшие.

Ранее упавший БПЛА повредил пассажирский автобус в Краснодаре.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!