В Приморском крае завершены поиски пропавшего вертолета

В Амурской области обнаружено место крушения пропавшего вертолета Robinson
Григорий Сысоев/РИА Новости

Место крушения вертолета Robinson, пропавшего в Приморском крае, обнаружено, выжить никому не удалось. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в правительстве.

Вертолет пропал в ночь на 20 февраля в 130 км от села Амаранка Ромненского округа. По данным SHOT, на вертолете из Ромненского муниципального округа вылетели сотрудницы МВД и СК, пилот и экс-сотрудник администрации села Ромны. Правоохранители должны собирались расследовать кончину работника лесозаготовки, а бывший местный чиновник должен был показать дорогу пилоту, плохо знавшему местность. Обратно экс-работник администрации уехал один на машине. Остальные возвращались на вертолете в позднее время суток.

По предварительной версии, пилот воздушного судна врезался в сопку в темноте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее учебный самолет с курсантами на борту разбился в Орске.
 
