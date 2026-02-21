Военный заявил об отсутствии влияния отключения иностранных терминалов на системы БПЛА

Группировка войск ВС РФ «Север» использует только российские средства связи, отключение иностранных терминалов не повлияло на систему управления беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ со ссылкой на начальника расчетов БПЛА с позывным «Рокер», передает РИА Новости.

«Наши расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи. Отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления БПЛА различного типа», — сказал военный.

По его словам, средства связи и управления, которые используются в войсках беспилотных систем, позволяют выполнять поставленные задачи.

17 февраля начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков заявил, что российские подразделения использовали систему спутниковой связи Starlink. По его словам, это делалось для того, чтобы ввести украинских военных в заблуждение.

