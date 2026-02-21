Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка Telegram
Армия

Военный заявил об отсутствии влияния отключения иностранных терминалов на системы БПЛА

Минобороны РФ: расчеты БПЛА «Севера» не используют западные средства связи
Константин Михальчевский/РИА Новости

Группировка войск ВС РФ «Север» использует только российские средства связи, отключение иностранных терминалов не повлияло на систему управления беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ со ссылкой на начальника расчетов БПЛА с позывным «Рокер», передает РИА Новости.

«Наши расчеты подразделения войск беспилотных систем не используют западные средства связи. Отключение терминалов иностранного производства никак не повлияло на систему управления БПЛА различного типа», — сказал военный.

По его словам, средства связи и управления, которые используются в войсках беспилотных систем, позволяют выполнять поставленные задачи.

17 февраля начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков заявил, что российские подразделения использовали систему спутниковой связи Starlink. По его словам, это делалось для того, чтобы ввести украинских военных в заблуждение.

Ранее Зеленский высказался о проблемах ВСУ со Starlink.
 
Теперь вы знаете
Трамп уснул, охрана Алиева подралась, а Россия не приехала. Чем запомнилось первое заседание Совета мира
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!