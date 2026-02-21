Развеян миф о принципиальной разнице в безопасности порошка и капсул для стирки

И капсулы для стирки, и порошок — продукты, каждый из которых требует осознанного и аккуратного обращения. Ключевые риски для здоровья определяются не агрегатным состоянием или формой упаковки средства, а концентрацией активных веществ, поведением человека при использовании и условиями хранения.

Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Гелевые капсулы представляют собой концентрированное жидкое средство, заключенное в водорастворимую полимерную оболочку. Их основное преимущество — заранее отмеренная доза и удобство. Специфический риск, который присущ именно этой форме, связан с самой оболочкой. Она изготовлена из специальной пленки, которая быстро растворяется в воде, но также начинает растворяться при контакте с влажными руками или слюной», — объяснил эксперт.

При неаккуратном обращении или при попадании в руки ребенка, оболочка может повредиться, и высококонцентрированный гель попадет на кожу, слизистые оболочки или может быть случайно проглочен. Яркий цвет и внешнее сходство с конфетой или игрушкой повышают привлекательность капсул для детей, что является дополнительным фактором риска. Поэтому главное правило — хранить капсулы в оригинальной упаковке с плотно закрывающейся крышкой в недоступном для детей и домашних животных месте, желательно в закрывающемся шкафу.

«Основной риск для здоровья, который возникает при использовании стиральных порошков, это образование пылевой взвеси при засыпании в лоток машинки. Мелкодисперсные частицы могут попасть в дыхательные пути, вызывая раздражение. Для людей, склонных к аллергическим реакциям или с заболеваниями дыхательной системы, это особенно актуально. Человек принимает решение о количестве порошка для стирки самостоятельно, и это решение должно основываться на инструкции производителя, степени загрязнения и жесткости воды. Кроме того, дозировка порошка «на глаз» часто приводит к его перерасходу. Из-за этого на одежде может оставаться больше моющих средств, что способно провоцировать кожные реакции», — заявил химик.

Концентрированный гель из капсулы при попадании на кожу или слизистые может вызвать более быстрое и сильное раздражение или химический ожог из-за высокой концентрации активных компонентов. Порошок, как правило, требует более длительного контакта или вдыхания для проявления аналогичных эффектов. Однако при проглатывании и порошок, и содержимое капсулы представляют серьезную опасность, требуя немедленного обращения за медицинской помощью. При этом не стоит пытаться вызвать рвоту, так как это может привести к повторному ожогу пищевода.

«Ответственность за безопасность лежит прежде всего на потребителе. Соблюдение простых правил — хранить средства в оригинальной упаковке в недоступном месте, использовать строго по инструкции, не пересыпать порошки в пищевую тару и не оставлять капсулы на виду — сводит потенциальные риски к минимуму», — резюмировал он.

