Эксперт назвал регионы, где ожидаются аномальные морозы

Ученый Шихов: сильные морозы ожидаются в регионах Сибири в ближайшие пять дней
Илья Наймушин/РИА Новости

Профессор географического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Андрей Шихов рассказал РИА Новости, что в ближайшие пять дней аномальных морозов можно ожидать жителям Сибирских регионов.

По словам ученого, сильное похолодание будет в регионах ХМАО и ЯНАО.

«Прогнозируется отклонение от нормы на ближайшие пять дней: на 15-18 градусов ниже нормы. <...> На некоторых территориях, вероятно, будут зафиксированы самые низкие температуры с начала зимы», — отметил Шихов.

До этого семейный врач, терапевт, гастроэнтеролог клиники GMS Римма Мурадян рассказала, что сильный холод и резкие перепады температуры оказывают дополнительную нагрузку на сердце и сосудистую систему.

По словам специалиста, мороз может быть опасен не только для пациентов с патологиями, но и для внешне здоровых людей. При низких температурах сосуды сужаются для сохранения тепла, из-за чего происходит подъем артериального давления и учащается пульс.

В холодную погоду рекомендуется следить за давлением и придерживаться назначенной специалистом терапии. Также врач посоветовала сохранять умеренную физическую активность, избегая при этом резких перегрузок.

Ранее россиянам дали советы о правильном образе жизни при переходе от зимы к весне.
 
