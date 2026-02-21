Зумеры рассказали, какие экскурсии им нравятся

Более чем половине (60%) опрошенных россиян нравятся тематические экскурсии. При этом зумеры чаще выбирают короткий, активный и интерактивный формат досуга, в то время как аудитория старше 28 лет склоняется к более глубокому и содержательному знакомству с местом и его историей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом бронирования экскурсий и туров Tripster ко Дню гида (есть у «Газеты.Ru»).

Решающую роль при выборе экскурсий играет цена — так ответили 64% респондентов всех возрастов. Наиболее комфортный бюджет, который россияне согласны выделить на экскурсию — 3–5 тыс. рублей: так ответили 46% опрошенных. 29% готовы платить от 5 тыс. до 8 тыс. рублей, 10% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. При этом в большей степени на цену ориентируются зумеры: для 70% молодых людей 18–27 лет именно стоимость экскурсии становится решающим фактором — идти или нет. А вот аудитория старше 28 лет чаще выбирает иначе: для 69% из них важны харизма и подача гида.

Большинство зумеров отдают предпочтение тематическим экскурсиям — про еду, архитектуру, субкультуры и кино нравится слушать 55% опрошенным в возрасте 18-24 лет и 66% в возрасте 25-27 лет. Также более молодые путешественники заметно чаще других возрастных групп выбирают динамичные форматы. Спортивные экскурсии (трекинг, сплав, восхождение и т.д.) предпочитает 19% зумеров, а 15% выбирают производственные экскурсии на заводы, фабрики, фермы и в мастерские. Кроме того, опрос показал, что оптимальная продолжительность экскурсии, по мнению зумеров, — 1,5–2,5 часа. Среди аудитории 18–24 лет 59% опрошенных предпочитают экскурсии до полутора часов, а 58% этой же группы затянутая экскурсия может испортить впечатление. Путешественники в возрасте 25-27 лет в основном предпочитают форматы длительностью 2–2,5 часа — их выбирают 64% респондентов этой возрастной категории.

Те, кому 28 лет и старше, выбирают экскурсии по особнякам, усадьбам и необычной архитектуре (63%). На втором месте по популярности — пешеходные форматы (53%), на третьем — обзорные экскурсии по городу (51%). В отличие от зумеров, почти половина участников старше 28 лет (46%) готовы провести на экскурсии более трех часов, если тема им интересна.

Что касается частоты посещений, то более половины россиян старше 28 лет посетили экскурсию несколько раз за последний год. За этот же период 39% опрошенных 18-24 лет и 33% 25-27 лет не ходили на экскурсии, хотя и рассматривали такую возможность. Один раз побывали на экскурсии 22% и 42% зумеров этих возрастов.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

