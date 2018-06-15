ЦСКА повысил трансферный ценник на Головина после матча с Саудовской Аравией
Московский ЦСКА повысил трансферную стоимость полузащитника команды Александра Головина после победного матча сборной России на чемпионате мира — 2018, где игрок стал автором пяти голевых передач. Об этом сообщает «Советский спорт».
Туринский «Ювентус» намерен в скором времени подписать российского хавбека.
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Отмечается, что изначальная стоимость Головина составляла €20 млн, но затем руководстве ЦСКА повысили ценник.
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче мундиаля со счетом 5:0.
На счету 22-летнего Головина один забитый мяч и две голевые передачи. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» намерена перехватить Головина у «Ювентуса».