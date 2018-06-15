Китай пожелал России успешно провести ЧМ-2018 по футболу

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Вице-премьер Госсовета Китая Сунь Чуньлань пожелала России успешно провести чемпионат мира по футболу — 2018 во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Российский народ с огромным энтузиазмом встречает такое грандиозное спортивное событие, как чемпионат мира по футболу. Мы уверены, что Россия покажет яркий чемпионат и продемонстрирует миру результаты социально-экономического развития страны», — цитирует Сунь Чуньлань «РИА Новости».

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Путин поблагодарил Чуньлань за присутствие на церемонии открытия мирового первенства и отметил поддержку китайской стороны.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон поздравил сборную России по футболу с победой в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018 с Саудовской Аравией.