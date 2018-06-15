Рамос: такое ощущение, что сборная Испании на похоронах

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Капитан сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал увольнение главного тренера команды Хулена Лопетеги за день до начала чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Такое ощущение, что мы на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира — это прекрасное событие. Нам нужно как можно скорее двигаться вперед», — заявил футболист в интервью Mirror.

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Рамос также отметил, что приехал на мировое первенство с мечтой и поведет за собой всю команду.

«Действительно, это был неприятный момент. Хулен Лопетеги был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее всего личного.

Нам не следует больше концентрироваться на этом. Скоро играть с чемпионами Европы, и чем раньше мы забудем все произошедшее, тем лучше для нас», — добавил он.

Ранее в мадридском «Реале» представили Лопетеги в качестве нового главного тренера «сливочных».