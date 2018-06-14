Стали известны сроки восстановления Дзагоева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/11788123/upload-RIAN_5520401.HR-pic905-895x505-55422.jpg">

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018 и выбыл из строя на две недели, сообщает «РИА Новости».

«Дзагоев выбыл на одну-две недели, очень его жаль», — заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Реклама

Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.