Стали известны сроки восстановления Дзагоева
Полузащитник сборной России Алан Дзагоев получил травму в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018 и выбыл из строя на две недели, сообщает «РИА Новости».
«Дзагоев выбыл на одну-две недели, очень его жаль», — заявил президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
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Дзагоев травмировал заднюю поверхность бедра после столкновения с защитником Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Брейком на 23-й минуте встречи.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.