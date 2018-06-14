Черышев вошел в историю чемпионатов мира

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Российский полузащитник Денис Черышев стал первым игроком в истории чемпионатов мира, кто забил в первом матче мирового первенства после замены, сообщает «Советский спорт».

Черышев отметился голом после того, как вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву.

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Напомним, что первый матч чемпионата мира по футболу — 2018 завершился со счетом 5:0 в пользу сборной России.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что замена Дзагоева на Черышева стала рекордной в истории сборной России на чемпионата мира по футболу — 2018.