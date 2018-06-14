Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018

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Сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».

Первый гол в матче на 12-й минуте оформил Юрий Газинский.

На 43-й минуте счет удвоил Денис Черышев, который ранее вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву.

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Артем Дзюба на 70-й минуте забил третий мяч во встрече после того, как вышел на замену Федору Смолову.

В добавленное время Черышев оформил дубль, а Александр Головин поставил финальную точку в матче.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее в сборной России прокомментировали состояние полузащитника Алана Дзагоева, который получил травму в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018.