Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018
Сборная России по футболу обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира — 2018, сообщает «Советский спорт».
Первый гол в матче на 12-й минуте оформил Юрий Газинский.
На 43-й минуте счет удвоил Денис Черышев, который ранее вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву.
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Артем Дзюба на 70-й минуте забил третий мяч во встрече после того, как вышел на замену Федору Смолову.
В добавленное время Черышев оформил дубль, а Александр Головин поставил финальную точку в матче.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее в сборной России прокомментировали состояние полузащитника Алана Дзагоева, который получил травму в матче открытия чемпионата мира по футболу — 2018.