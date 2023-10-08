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Спорт

Захарян идет в бой: «Реал Сосьедад» против «Атлетико». LIVE

Ла Лига. 9-й тур. «Атлетико» — «Реал Сосьедад». ОНЛАЙН

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Mutsu Kawamori/Global Look Press
«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, в выездном поединке играет против «Атлетико» в девятом туре чемпионата Испании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Испания - Примера. 9-й тур
Матч не начался
08 октября 17:15
Атлетико М
Мадрид, Испания
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Стадион «Цивитас Метрополитано», Мадрид, Испания
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
17:00

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между мадридским «Атлетико» и «Реал Сосьедадом», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян.

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