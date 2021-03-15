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Трансляция
С конца
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'71
Педри из глубины сделал передач к углу штрафной, Фернандес выскочил на перехват, Месси прокинул мяч мимо вратаря, но ушёл под острый угол, откуда в створ не попал!
'69
'69
'68
Совершили гости потерю в центре поля, Дембеле тут же подхватил атаку, далее нашёл Месси в чужой штрафной, но тому не удалось один в один обыграть защитника.
'66
Инсуа пришёл в штрафную хозяев на угловой, добрался до мяча, но удар головой опасным не вышел.
'65
Сработал у гостей прессинг, позволивший доставить мяч в чужую штрафную, но там Гризманн здорово помог обороне.
'63
'62
Несколько мелких фолов в центре поля зафиксировал рефери. Без карточек обошлось.
'60
'60
'57
А вот контратаки у гостей ещё работают! Эскрих откликнулся на заброс в штрафную, сделав скидку во вратарскую, но Мир не сумел попасть в створ — мяч от плеча перелетел через перекладину!
'55
Вернула «Барселона» преимущество в два мяча, но на этом и не думает останавливаться. «Уэска» по-прежнему прижата к своим воротам.
'53
'52
Месси решился на прямой удар с дальнего стандартного положения, но не перекинул внушительную стенку.
'50
Неплохо «Уэска» вышла из обороны в атаку, но потеряла всё-таки мяч у чужой штрафной — Альба остановил прорыв Маффео.
'48
'46
Продолжим! Второй тайм!
'45+4
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Барселона» доминировала на поле, забила два красивых мяча — от Месси и Гризманна, а «Уэска» на это ответила голом в компенсированное время — Мир заработал и реализовал пенальти, 2:1. Ждём вторую 45-минутку встречи!
'45+4
'45+2
Игроки «Барселоны» долго разговаривают с рефери, не соглашаясь с его решением!
'45+1
«Уэска» выбежала в контратаку, Феррейро справа низом прострелил к вратарской, где Мир не подстроился под удар, но тер Штеген рукой двинул форварда по ноге — пенальти! Очень спорный 11-метровый!
'43
Де Йонг в центре штрафной «Уэски» здорово сыграл на опережение, подставив ногу под прострел слева — мяч угодил в перекладину!
'42
71% на 29% — преимущество «Барселоны» по владению мячом.
'40
Два угловых кряду разыграли хозяева, но с подачей Гризманна в район вратарской гости справились.
'37
Продолжается игра на половине гостей. Этот рисунок на поле сегодня вряд ли изменится.
'35
'33
И тут же момент! Альба привычно левым флангом поддержал атаку «Барселоны», получил мяч у края штрафной, ускорился и зарядил с острого угла — в дальнюю штангу!
'32
«Уэска» по-прежнему крайне редко встречается с мячом. «Барселона» — в поисках второго гола!
'30
Два каталонских корнера подряд завершились безадресным кроссом Альбы в штрафную.
'29
Инсуа не успел к мячу, откровенно наступив на ногу Гризманну — фол, но почему-то без карточки.
'27
Маффео от правого края сместился в центр, прошёл в штрафную хозяев за счёт ложных движений и пробил низом — тер Штеген в прыжке дотянулся до мяча!
'25
Провели гости позиционную атаку, но доставить мяч к воротам соперника так и не удалось.
'23
«Уэска» предприняла попытку высокого прессинга, но «Барселона» легко вышла из обороны в атаку.
'21
Пулидо в жёстком подкате задел ноги Месси, но этот игровой момент обошёлся без повреждения.
'19
Бускетса не пустили в штрафную гостей по центру! Хозяева после потери быстро накрывают соперника.
'17
Дембеле по центру разогнал атаку хозяев, далее отпасовал чуть левее на Месси, который ушёл в центр штрафной и нанёс удар с правой — неточно!
'15
Продолжает «Барселона» кружить у чужой штрафной. «Уэске» сегодня не позавидуешь.
'13
'11
Дест плотным ударом проверил Фернандеса — среагировал голкипер «Уэски» на эту попытку!
'9
Практически безраздельно каталонцы владеют мячом, но пока есть проблемы с проникновением в чужую штрафную.
'7
Бускетс заметил рывок Альбы в чужую штрафную, но подачу выполнил высоковатую для Жорди.
'5
Лангле продавил защитника и прострелил от лицевой в центр штрафной «Уэски» — мимо партнёров!
'3
Мир не дождался поддержки от партнёров, ворвался правым краем в штрафную «Барселоны» и пробил низом — тер Штеген на месте!
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Барселона» — «Уэска». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.