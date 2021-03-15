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Барселона Уэска

В погоне за Мадридом: «Барселона» обыгрывает «Уэску». LIVE

Ла Лига. 27-й тур. «Барселона» — «Уэска». ОНЛАЙН

«Барселона» принимает «Уэску» в матче 27-го тура испанской Ла Лиги. В случае победы каталонцы обгонят в таблице мадридский «Реал» и приблизятся к «Атлетико». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
27-й тур  |   15 марта 23:00   |  2 тайм
Барселона
3:1
Уэска
Стадион «Камп Ноу», Барселона | Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания)
Месси 13'
Гризманн 35'
Гарсия 53'
Мир 45+4' (пен)
Эскрих 48'
Инсуа 60'
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Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Марк-Андре тер
15 (з)   Клеман Лангле
28 (з)   Оскар Гарсия 53'
18 (з)   Жорди Альба
2 (з)   Серджино Дест 69'
21 (п)   Френки де
5 (п)   Серхио Бускетс
11 (н)   Усман Дембеле
16 (н)    Педри
7 (н)   Антуан Гризманн 35'
10 (н)   Лионель Месси 13'
1 (в)   Альваро Фернандес
14 (з)   Хорхе Пулидо
11 (з)   Хавьер Галан
4 (з)   Пабло Инсуа 60'
18 (з)   Димитриос Сиовас
3 (з)   Пабло Маффео
17 (п)   Микель Рико
2 (п)   Идрисса Думбия 60'
7 (п)   Давид Феррейро
9 (н)   Рафаэль Мир 45'
23 (н)   Даниэль Эскрих 48'
Запасной состав
13 (в)    Нето
36 (в)   Арнау Тенас
4 (з)   Рональд Араухо
23 (з)   Самуэль Юмтити
24 (з)   Хуниор Фирпо
27 (п)   Илаш Мориба 69'
19 (п)   Матеус Фернандес
8 (п)   Миралем Пьянич
12 (п)   Рики Пуч
17 (н)   Франсиску Тринкан
9 (н)   Мартин Брайтвайт
13 (в)   Андрес Фернандес
19 (з)   Педро Лопес
25 (з)   Денис Вавро
20 (п)   Хайме Сеоане 60'
10 (п)   Серхио Гомес
24 (п)    Борха
5 (п)   Педро Москера
15 (п)   Хави Онтиверос
21 (п)   Хуан Карлос
12 (н)   Синдзи Окадзаки
6 (н)   Сандро Рамирес
Трансляция
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'71
Педри из глубины сделал передач к углу штрафной, Фернандес выскочил на перехват, Месси прокинул мяч мимо вратаря, но ушёл под острый угол, откуда в створ не попал!
'69
Гризманн неспешно покинул поле, уступив своё место Тринкану.
'69
Мориба заменил Деста.
'68
Совершили гости потерю в центре поля, Дембеле тут же подхватил атаку, далее нашёл Месси в чужой штрафной, но тому не удалось один в один обыграть защитника.
'66
Инсуа пришёл в штрафную хозяев на угловой, добрался до мяча, но удар головой опасным не вышел.
'65
Сработал у гостей прессинг, позволивший доставить мяч в чужую штрафную, но там Гризманн здорово помог обороне.
'63
Араухо вместо де Йонга — первая замена «Барселоны».
'62
Несколько мелких фолов в центре поля зафиксировал рефери. Без карточек обошлось.
'60
И следом вторая замена от «Уэски». Серхио Гомес вместо Эскриха.
'60
Думбия покинул поле. Сеоане вошёл в игру.
'57
А вот контратаки у гостей ещё работают! Эскрих откликнулся на заброс в штрафную, сделав скидку во вратарскую, но Мир не сумел попасть в створ — мяч от плеча перелетел через перекладину!
'55
Вернула «Барселона» преимущество в два мяча, но на этом и не думает останавливаться. «Уэска» по-прежнему прижата к своим воротам.
'53
ГОЛ! Разыграли каталонцы угловой, Месси совершил подачу в район вратарской, откуда Гарсия головой переправил мяч в сетку ворот!
'52
Месси решился на прямой удар с дальнего стандартного положения, но не перекинул внушительную стенку.
'50
Неплохо «Уэска» вышла из обороны в атаку, но потеряла всё-таки мяч у чужой штрафной — Альба остановил прорыв Маффео.
'48
Эскрих отмахнулся от Гарсии, попав тому по лицу — первая жёлтая карточка в матче.
'46
Продолжим! Второй тайм!
'45+4
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Барселона» доминировала на поле, забила два красивых мяча — от Месси и Гризманна, а «Уэска» на это ответила голом в компенсированное время — Мир заработал и реализовал пенальти, 2:1. Ждём вторую 45-минутку встречи!
'45+4
ГОЛ! Мир с «точки» сильно пробил в правый от себя угол ворот — тер Штеген не дотянулся до мяча!
'45+2
Игроки «Барселоны» долго разговаривают с рефери, не соглашаясь с его решением!
'45+1
«Уэска» выбежала в контратаку, Феррейро справа низом прострелил к вратарской, где Мир не подстроился под удар, но тер Штеген рукой двинул форварда по ноге — пенальти! Очень спорный 11-метровый!
'43
Де Йонг в центре штрафной «Уэски» здорово сыграл на опережение, подставив ногу под прострел слева — мяч угодил в перекладину!
'42
71% на 29% — преимущество «Барселоны» по владению мячом.
'40
Два угловых кряду разыграли хозяева, но с подачей Гризманна в район вратарской гости справились.
'37
Продолжается игра на половине гостей. Этот рисунок на поле сегодня вряд ли изменится.
'35
ГОЛ! Педри выкатил мяч Гризманну, который по центру продвинулся поближе к штрафной и шикарным ударом попал в девятку!
'33
И тут же момент! Альба привычно левым флангом поддержал атаку «Барселоны», получил мяч у края штрафной, ускорился и зарядил с острого угла — в дальнюю штангу!
'32
«Уэска» по-прежнему крайне редко встречается с мячом. «Барселона» — в поисках второго гола!
'30
Два каталонских корнера подряд завершились безадресным кроссом Альбы в штрафную.
'29
Инсуа не успел к мячу, откровенно наступив на ногу Гризманну — фол, но почему-то без карточки.
'27
Маффео от правого края сместился в центр, прошёл в штрафную хозяев за счёт ложных движений и пробил низом — тер Штеген в прыжке дотянулся до мяча!
'25
Провели гости позиционную атаку, но доставить мяч к воротам соперника так и не удалось.
'23
«Уэска» предприняла попытку высокого прессинга, но «Барселона» легко вышла из обороны в атаку.
'21
Пулидо в жёстком подкате задел ноги Месси, но этот игровой момент обошёлся без повреждения.
'19
Бускетса не пустили в штрафную гостей по центру! Хозяева после потери быстро накрывают соперника.
'17
Дембеле по центру разогнал атаку хозяев, далее отпасовал чуть левее на Месси, который ушёл в центр штрафной и нанёс удар с правой — неточно!
'15
Продолжает «Барселона» кружить у чужой штрафной. «Уэске» сегодня не позавидуешь.
'13
ГОЛ! Выиграл Месси борьбу у штрафной, чуть улучшил позицию и пробил из-под защитника — мяч от перекладины залетел за линию створа!
'11
Дест плотным ударом проверил Фернандеса — среагировал голкипер «Уэски» на эту попытку!
'9
Практически безраздельно каталонцы владеют мячом, но пока есть проблемы с проникновением в чужую штрафную.
'7
Бускетс заметил рывок Альбы в чужую штрафную, но подачу выполнил высоковатую для Жорди.
'5
Лангле продавил защитника и прострелил от лицевой в центр штрафной «Уэски» — мимо партнёров!
'3
Мир не дождался поддержки от партнёров, ворвался правым краем в штрафную «Барселоны» и пробил низом — тер Штеген на месте!
'1
Дан свисток к началу матча!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура Примеры: «Барселона» — «Уэска». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.