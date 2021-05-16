Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Питтсбург Пингвинз Нью-Йорк Айлендерс

Малкин против Варламова: «Питтсбург» играет с «Айлендерс». LIVE

НХЛ. Плей-офф. 1-й раунд. 1-й матч. «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс». ОНЛАЙН

«Питтсбург Пингвинз» бьется с «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
16 мая 19:00   |  Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Айлендерс
Стадион «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена», Питтсбург | Судьи:
Rambler-почта
Mail.ru
Yandex
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и Нью-Йорк Айлендерс».