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Трансляция
С конца
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18:50
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
18:45
Добрый вечер, уважаемые любители хоккея! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции первого матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбург Пингвинз» и Нью-Йорк Айлендерс».